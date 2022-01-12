Рыбак случайно поймал на удочку большую белую акулу

Рыбак в Новой Зеландии поймал на удочку большую белую акулу, сообщает издание LADBible. Мужчина ловил мальков в живописном месте и не думал, что на наживку клюнет огромный хищник.

Джоэл Грей отдыхал вместе с друзьями на побережье и ловил рыбу, когда заметил, что на его удочку кто-то клюнул. Он поспешил достать улов из воды, но не смог — добыча оказала невероятное сопротивление, едва не утащив мужчину в воду.

Только спустя несколько минут отчаянной борьбы Джоэл и приятели поняли: он случайно поймал большую белую акулу, подплывшую слишком близко к берегу.

«Никто их [белых акул] здесь не видел. Это был захватывающий опыт. Все люди вокруг были поражены и напуганы», — вспоминает Грей.

Что касается самой акулы, то Грэй так и не смог вытащить ее на берег. Хищница в итоге порвала леску и уплыла.

Ранее ученые выяснили, что акулы нападают на людей, потому что путают их с тюленями.