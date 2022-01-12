Европейскую часть России ждет резкое потепление

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в разговоре с РИА «Новости», что в конце рабочей недели на севере и в центре Европейской части России ожидаются потепление на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 мм рт. ст.

«Начиная с четверга в центр Европейской России перемещается не просто область низкого давления, а мощнейший циклон. Сегодня он находится над Гренландией, но в ночь на пятницу он приблизится к Москве, чуть восточнее. Тут произойдет очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25-30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов», — сказал синоптик.

По его прогнозам, днем в четверг и в пятницу в столице столбики термометров будут показывать около 0°C.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы в России, климатолог Алексей Кокорин заявил, что в 2022 году погода в России будет такая же «нервная», как и в 2021-м.