На угольных шахтах РФ выявили 3 тыс. нарушений в ходе одной проверки

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры России Антон Головин заявил, что по итогам лишь последней проверки выявлено несколько тысяч нарушений на шахтах. Об этом пишут «Известия».

По словам Головина, сейчас проверки на шахтах проводятся с особым вниманием — из-за крупного ЧП на шахте «Листвяжная» в ноябре прошлого года.

«Прокурорами выявлено 3 тыс. нарушений законов, для устранения которых внесено более 250 представлений, возбуждены 1 тыс. дел об административных правонарушениях, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 500 лиц. Проверочные мероприятия продолжаются», — сказал Головин.

25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» произошло ЧП. В момент происшествия в шахте находились 285 горняков, из которых 239 удалось эвакуировать, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей.

15 декабря центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца председателя совета директоров компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева. В рамках уголовного дела суд также арестовал главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова, директора «Листвяжной» Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова, начальника участка Сергея Герасименка и главных госинспекторов местного отдела Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.

В начале года президент России Владимир Путин дал поручения по повышению безопасности работы на шахтах.