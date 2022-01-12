Названы регионы с самой высокой преждевременной смертностью

Министерство здравоохранения разработало систему «Потерянные годы жизни», позволяющую оценивать уровень преждевременной смертности. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

С помощью системы, специалисты ведомства вычислили регионы, жители которых потеряли больше всего лет. Лидером антирейтинга стал Чукотский автономный округ, где люди не доживают 7,76 лет. На втором месте оказалась Чеченская Республика (7,18), третье занял Ненецкий автономный округ (7,17 лет). В первую пятерку также попали Республика Тыва (7,16) и Оренбургская область (6,91).

В Минздраве отметили, что основная причина преждевременных смертей — сердечно-сосудистые заболевания.

В статье говорится, что система сравнивает смертность с предельной продолжительностью жизни. К 2050 году данный показатель должен достигнуть 92 лет.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов оценил смертность от сердечно-сосудистых заболеваний во время пандемии коронавирусной инфекции.