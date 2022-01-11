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СК Белоруссии назвал фейком запись переговоров пилотов Ryanair с авиадиспетчерами

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Global Look Press

Следственный комитет Белоруссии назвал опубликованную запись переговоров пилотов Ryanair с белорусскими авиадиспетчерами монтажом, имеющим признаки модификации, сообщает телеканал «ОНТ».

«В указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает о признаках модификации и цифровой обработки звукозаписи», — заявил замглавы УСК по Минску Андрей Мотолько.

Глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский утверждает, что подобные фейки публикуются для того, чтобы отсрочить публикацию окончательного отчета о расследовании инцидента с самолетом авиакомпании.

«Сроки публикации окончательного отчета постоянно сдвигаются. И чтобы в очередной раз оправдать сдвиг предоставления окончательного отчета, необходимо для экспертов ИКАО сделать очередные вбросы для того, чтобы они сидели и разбирались — это правда или вымысел, имеет ли та или иная запись элементы монтажа», — считает Сикорский.

Ранее стало известно, что уголовное дело против россиянки Сапеги направлено в белорусский суд.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.

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