Устроившую скандал в самолете россиянку заперли в туалете

Российскую туристку, устроившую скандал на борту самолета, изолировали в туалете, сообщает E1.RU со ссылкой на слова очевидцев.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 8 января, на рейсе «Уральских авиалиний», летевшем из Дубая в Екатеринбург. По словам собеседницы портала, женщина во время полета громко разговаривала и приставала к семье, летевшей с ней на одном ряду.

Женщина рассказала, что после того как екатеринбургский аэропорт не смог принять воздушное судно из-за неблагоприятных погодных условий, борт перенаправили в Челябинск.

«Когда женщина узнала данную информацию, она начала громко говорить, орать и смеяться, ржать на весь самолет, сделав полет невыносимым», — рассказала очевидица.

После приземления лайнера в Челябинске, на борт поднялись полицейские. При этом дебоширку не высадили из самолета, «но изолировали в туалете от других пассажиров».

Как пишет E1.RU, во время выдачи багажа эта женщина вела себя очень тихо и не привлекала внимания окружающих.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево пассажир попытался разбить иллюминатор, повредив при этом руку.