В Кремле ответили на вопрос о подготовке к новой волне COVID-19

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Песков: правительство предпринимает меры перед очередной волной коронавируса

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о том, как в стране готовы к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с распространением нового штамма.

Песков напомнил о том, что власти страны изначально не сомневались в том, что «омикрон» придет в Россию. При составлении пропорции для расчета распространения «омикрона» нужно учитывать численность населения страны. Представитель Кремля подчеркнул, что в стране живет меньше людей, чем в США. При этом нынешняя ситуация представляет «большую опасность», но является реальностью.

«Это прогнозировалось правительством», — сказал Песков.

Он добавил, что к возможной очередной волне предпринимались соответствующие меры.

Ранее замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что этой зимой в РФ может начаться рост заболеваемости штаммом COVID-19 «омикрон». По словам Логунова, возрастет число новых случаев коронавируса, предположительно, в январе-феврале.

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