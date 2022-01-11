В Казахстане за нарушение режима ЧП привлекли к ответственности более 2 тысяч человек

В Казахстане привлечены к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП) более 2 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«За нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечено 2 161 лицо», — говорится в сообщении.

Кроме того, власти республики начали 412 досудебных расследований против участников беспорядков, в том числе по актам терроризма и убийствам.

Ранее Токаев заявил, что миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике завершена.

Также 11 января Токаев назначил бывшего первого вице-премьера Казахстана Алихана Смаилова новым премьер-министром республики. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.