Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
The Age: Джоковичу грозит до года тюрьмы в Австралии 09:33
Токаев заявил, что против Казахстана развязали террористическую войну 09:32
В США допустили возможность признания Крыма российским 09:25
Токаев запретил увеличивать зарплаты членов правительства Казахстана и депутатов 09:19
Лесун объяснил, почему в современном пятиборье нет проблем с допингом 09:18
На Украине рассказали о «неприятным звоночке» для Киева после... 09:10
Новые российские подлодки 949АМ смогут нести на борту более 70 крылатых ракет 09:07
Ученые выяснили, что средневековые боевые лошади были не больше пони 09:07
В Казахстане арестован экс-глава Комитета национальной безопасности 08:58
Игрок «Локомотива» получил более 20 предложений о переходе 08:53

В Казахстане за нарушение режима ЧП привлекли к ответственности более 2 тысяч человек

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

В Казахстане привлечены к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП) более 2 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«За нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечено 2 161 лицо», — говорится в сообщении.

Кроме того, власти республики начали 412 досудебных расследований против участников беспорядков, в том числе по актам терроризма и убийствам.

Ранее Токаев заявил, что миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике завершена.

Также 11 января Токаев назначил бывшего первого вице-премьера Казахстана Алихана Смаилова новым премьер-министром республики. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть