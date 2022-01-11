В ходе беспорядков в Алма-Ате погиб судья

Судья Алма-Атинского городского суда погиб в ходе беспорядков в городе. Об этом сообщает агентство KazTag в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу суда.

«В Алматы во время беспорядков погиб судья СМСАП Алматы Мурат Абраев», — рассказали в пресс-службе.

Ранее исполняющий обязанности акима (главы администрации) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что 5 января вместе с коллегами и журналистами попал под обстрел боевиков. Он уточнил, что были ранены некоторые из его коллег и его водитель. Кроме того, погиб водитель телеканала «Алматы».

Беспорядки не стихают в городе несколько дней. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января.

В МИД России обратились несколько сотен россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном обращения поступали из Алма-Аты.