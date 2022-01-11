В Подольске мужчину придавило киоском с шаурмой

В Подольске местный житель госпитализирован с переломами ног после обрушения киоска с шаурмой. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Мужчина стоял под навесом киоска и разговаривал со знакомой. В это время мимо проехал автомобиль и задел палатку. Женщина успела отскочить в сторону, и конструкция, обрушившись, упала прямо на мужчину.

Прохожие помогли достать пострадавшего. Его госпитализировали с переломами ног. Информация о его нынешнем состоянии не приводится.

Ранее в Подольске женщина погибла в результате падения глыбы льда с крыши, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.

25 марта 2018 года в городе Подольске возле подъезда жилого дома обнаружено тело 36-летней местной жительницы с травмами в области головы. Предварительно установлено, что на женщину с крыши упала глыба льда и снега. От полученных травм головы женщина скончалась на месте.