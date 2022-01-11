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Россиян призвали не бояться введения продуктовых карточек

Экономист Гринберг: рост цен на продукты может привести к введению в России продуктовых карточек

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что рост цен на продукты может привести к тому, что в России появится необходимость вводить продуктовые карточки для малообеспеченных россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — заявил экономист.

По его словам, нет ничего плохого в том, что в России будут введены продуктовые карточки. Он отметил, что подобная практика существует во многих странах мира, в том числе и в США.

Ранее глава Союза потребителей России Петр Шелищ направил в Минпромторг письмо с предложением создать специальные продовольственные карточки для россиян, которые получают жилищные субсидии на оплату ЖКХ.

Шелищ обратил внимание на то, что получатели таких субсидий уже признаны государством нуждающимися, поэтому они могут стать первыми претендентами на получение продуктовых выплат.

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