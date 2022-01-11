Диетолог объяснила необходимость в еде во время заболеваний

Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова заявила, что пациенты с COVID-19, в том числе вызванным штаммом коронавируса «омикрон», часто жалуются на отсутствие интереса к пище. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Она подчеркнула, что при любом инфекционном заболевании, протекающем с повышением температуры тела, у человека может пропадать интерес к еде. Врач утверждает, что на это влияет состояние организма во время болезни.

«Если есть инфекция, и она протекает со всеми симптомами — с повышением температуры тела, с интоксикацией организма, с ломотой, с поражением органов — конечно, аппетита не будет, потому что организм борется с инфекцией», — рассказала диетолог.

При этом, организму необходимо тратить множество энергии, чтобы бороться с болезнью.

По словам Игнатиковой, в те периоды, когда пациент чувствует себя немного лучше, ему необходимо принимать пищу, даже если нет аппетита.

Кроме того, организм, сопротивляющийся инфекции, нуждается в большом количестве воды, добавила врач. Если больной будет употреблять много жидкости, это поможет ему избавиться от токсинов и снизить температуру тела.

Ранее диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова рассказала, что даже если продукт сам по себе не очень сладкий, уровень содержащегося в нем сахара может быть достаточно высокий.