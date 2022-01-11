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Публицист Виктор Шендерович* покинул Россию

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Журналист и публицист Виктор Шендерович (организация включена Минюстом в список иноагентов) покинул Россию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Свое решение он объяснил опасением уголовного преследования за клевету в адрес бизнесмена Евгения Пригожина. Он также отметил, что статья 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия.

«Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды. Отчасти из любопытства, отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в детстве веры - в торжество если не добра, то здравого смысла <...> Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла <...> И я принял решение переждать снаружи», — написал журналист.

Шендерович не уточнил, в какую страну планирует переехать, отмечая, что на начало 2022 года у него было много планов в России.

«Увы. Не будем дальше смешить бога своими планами», — резюмировал он.

30 декабря Минюст России включил Виктора Шендеровича в реестр СМИ-иноагентов. Также в этот список попали публицист Марат Гельман (организация включена Минюстом в список иноагентов), главный редактор и создатель онлайн-журнала «Холод» Таисия Бекбулатова (организация включена Минюстом в список иноагентов), участница Pussy Riot Вероника Никульшина (организация включена Минюстом в список иноагентов), Андрей Алексеев (организация включена Минюстом в список иноагентов), Елена Владыкина (организация включена Минюстом в список иноагентов), Иван Беляев (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Таким образом, реестр иноагентов за все время существования достиг 111.

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