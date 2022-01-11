В США скончался миллионер Роберт Дерст, приговоренный к пожизненному за убийство

Американский миллионер Роберт Дерст, приговоренный к пожизненному заключению за убийство подруги и подозреваемый в убийстве жены, скончался в возрасте 78 лет. Об этом пишет газета New York Post.

По данным издания, в последние месяцы он испытывал проблемы со здоровьем. В конце прошлого года его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после положительного результата теста на коронавирус. Кроме того, у него был рак мочевого пузыря. Должностные лица Калифорнийского департамента исправительных учреждений подтвердили, что Дерст умер естественной смертью в больнице.

Он был приговорен к пожизненному заключению в октябре за жестокое убийство своего давнего доверенного лица Сьюзан Берман, а вскоре после этого ему было предъявлено обвинение в убийстве его жены Кэтлин Дерст в 1982 году.

Кроме того, в 2001 году Дерст был объявлен в розыск в нескольких штатах после того, как части тела, принадлежащие его соседу Моррису Блэку, были найдены плавающими в заливе Галвестон, штат Техас. Он прятался в Галвестоне, маскируясь под старую немую женщину по имени Дороти Сайнер. Позднее он был оправдан, так как убийство было признано самообороной.

Дерст родился 12 апреля 1943 года в семье магната в сфере недвижимости Сеймура Дерста и его жены Бернис Херштейн. Его мать умерла, когда ему было 7 лет, после падения или прыжка с крыши семейного дома в округе Вестчестер.

Самого Дерста описывают как одиночку, который мучил своих братьев и сестер.