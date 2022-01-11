Британский чиновник опоздал на интервью из-за лифта

Министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув ехал на интервью для «Би-би-си», но опоздал из-за сломавшегося лифта. Об этом сообщается в Twitter-профиле радиостанции.

Политик находился в застрявшем лифте примерно полчаса.

После новости, что Гоув не может попасть на интервью к политическому обозревателю Нику Робинсону, в Twittere начал распространяться тег #freemichaelgove с призывом освободить министра. Публикации пользователей были с ироничными комментариями касательно произошедшего инцидента с участием британского чиновника.

Позднее в ходе интервью Гоув пошутил, что желающих, чтобы он дольше оставался в заточении, было предостаточно.

«Подозреваю, большое количество людей хотели бы, чтобы я просидел [в лифте] намного дольше», — сказал он.

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