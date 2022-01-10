Суд Мадрида окончательно отклонил претензии экс-сенатора Пугачева к России

Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии бывшего банкира и экс-сенатора от Республики Тува Сергея Пугачева к России о возвращении ему более $14 млрд, передает РИА «Новости».

Как уточнили в суде, приговор по делу не предусматривает обжалования.

В июне 2020 года международный арбитраж отклонил требования Пугачева о выплате ему $14,5 млрд. В 2015 году экс-банкир инициировал международное разбирательство против России, основываясь на соглашении между СССР и Францией о защите капиталовложений. Пугачев утверждал, что его права как французского инвестора были нарушены (Пугачев получил гражданство Франции в 2009 году. — прим. ред.) и что его активы, в числе которых был назван судостроительный холдинг, Енисейская промышленная компания и др., были изъяты незаконно.

До этого, в апреле 2015 года, Арбитражный суд Москвы признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров разорившегося Межпромбанка виновными в совершении действий, приведших к банкротству финансовой организации. Суд обязал Пугачева выплатить 75,6 млрд рублей в конкурсную массу, однако бизнесмен безуспешно пытался добиться отмены этого решения.