Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Литва решила оказать военную помощь Украине 00:23
Глава МИД Израиля заразился коронавирусом 00:18
FIS отменила последний перед Олимпиадой этап Кубка мира по лыжным гонкам 00:18
Экс-агент Дзюбы рассказал, как нападающему вернуться в сборную России 00:07
Британский чиновник опоздал на интервью из-за лифта 00:07
Часть Минского шоссе впервые стала платной 00:00
«Спартак» пригласил на работу нутрициониста из Португалии 10.01.2022, 23:57
Фигуристка Слуцкая рассказала о своей неизлечимой болезни 10.01.2022, 23:49
Ученые выявили, с чем связано наличие кумиров среди знаменитостей 10.01.2022, 23:44
В ВОЗ назвали предположительную причину появления «дельтакрона» 10.01.2022, 23:41

Суд Мадрида окончательно отклонил претензии экс-сенатора Пугачева к России

Суд Мадрида отклонил иск экс-банкира Пугачева к России о возвращении ему $14,5 млрд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии бывшего банкира и экс-сенатора от Республики Тува Сергея Пугачева к России о возвращении ему более $14 млрд, передает РИА «Новости».

Как уточнили в суде, приговор по делу не предусматривает обжалования.

В июне 2020 года международный арбитраж отклонил требования Пугачева о выплате ему $14,5 млрд. В 2015 году экс-банкир инициировал международное разбирательство против России, основываясь на соглашении между СССР и Францией о защите капиталовложений. Пугачев утверждал, что его права как французского инвестора были нарушены (Пугачев получил гражданство Франции в 2009 году. — прим. ред.) и что его активы, в числе которых был назван судостроительный холдинг, Енисейская промышленная компания и др., были изъяты незаконно.

До этого, в апреле 2015 года, Арбитражный суд Москвы признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров разорившегося Межпромбанка виновными в совершении действий, приведших к банкротству финансовой организации. Суд обязал Пугачева выплатить 75,6 млрд рублей в конкурсную массу, однако бизнесмен безуспешно пытался добиться отмены этого решения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть