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Девятилетняя студентка МГУ Теплякова не выходит на связь больше двух недель

МГУ не может связаться с 9-летней студенткой Тепляковой с 24 декабря

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РБК/YouTube

Факультет психологии МГУ не может связаться ни со своей студенткой Алисой Тепляковой, ни с ее законными представителями с 24 декабря, сообщает РИА «Новости».

На факультете уточнили, что не знают о ее намерениях продолжать обучение. До этого Алиса сдала свой первый экзамен досрочно 17 декабря.

29 декабря Теплякова не приехала сдавать экзамены. На прошлой неделе, когда Алиса сдавала свой первый экзамен, ее отец Евгений Тепляков напал на завкафедрой факультета психологии в присутствии своей дочери. Он отрицал факт потасовки, заявляя, что пытался прорваться в учебную часть из-за «незаконного лишения свободы ребенка» в ходе экзамена. Потасовка происходила на глазах у его дочери. В пресс-службе факультета уточнили, что, ответив неправильно, юная студентка расстроилась и выбежала из аудитории, не дождавшись результата, а Евгений «устроил скандал».

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