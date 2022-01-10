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Британка перенесла инсульт во сне

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manchestereveningnews.co.uk

Хелен Фаррел из Англии проснулась и не смогла говорить и двигаться, пишет The Sun. Виной был инсульт, который женщина перенесла во сне.

Перед тем, как лечь спать, она сделала гимнастику и размяла шею. В процессе Хелен услышала хруст, а потом почувствовала боль в затылке. Несмотря на это, женщина не стала обращаться за медицинской помощью, подумав, что это мигрень, и начала готовиться ко сну.

Но когда она проснулась, то поняла: произошло что-то серьезное. Фаррел не могла двигаться и говорить. Сожитель британки, обнаружив ее в таком состоянии, вызвал врачей.

«Когда я проснулась, у меня был жуткий шум в ушах и боль. Я попыталась встать, но не смогла, меня сильно тошнило», — вспоминает Фаррел.

Врачи, осмотрев Хелен, сообщили ей — у нее инсульт. Оказалось, разминая шею, она порвала артерию, что и стало причиной кровоизлияния. Из-за этого британка оказалась нетрудоспособной — женщина работала профессиональной певицей.

После того, как Фаррел получила необходимую помощь в больнице, ее отпустили домой. Сейчас женщина проходит курс реабилитации и надеется вернуть прежний голос.

Ранее специалисты из Ирландии доказали, что инсульт могут спровоцировать злость и высокие физические нагрузки.

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