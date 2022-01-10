Прокуратура зафиксировала снижение преступлений в Москве в 2021 году

Прокуратура подвела итоги борьбы с преступностью в Москве в 2021 году, отметив снижение количества преступлений на 2,1% и уменьшение числа преступлений в большинстве районов Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

По информации ведомства, в 2021 году в Москве было совершено более 143 тыс. преступлений — на 2,1% меньше, чем годом ранее. Из них больше всего преступлений — более 20 тыс. — зафиксировано в Центральном округе, а также в Восточном (более 17 тыс.) и Юго-Восточном (свыше 15 тыс.) округах. Рост преступности выявили в Юго-Восточном (на 5,8%), Северном (на 6,5%), Северо-Западном (на 7,1%) округах и Новой Москве (на 2,6%).

В прокуратуре также сообщили, что в общественных местах было совершено свыше 50 тыс. преступлений, из них более 29,5 тыс. было совершено на улицах. В целом уличная преступность сократилась почти на 4% в сравнении с прошлым годом.

В прокуратуре отметили, что в структуре правонарушений лидируют кражи (свыше 61,5 тыс. за год) и мошенничества (более 41 тыс.), при этом число мошенничеств сократилось на 4,6%, а количество краж выросло на 2,4%. В прокуратуре уточнили, что по сравнению с 2020 годом в Москве стало меньше на 23,6% разбоев, число грабежей — почти на 25%.