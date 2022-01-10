Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Главу Европарламента госпитализировали из-за проблем со здоровьем 18:19
Губернатора Подмосковья Воробьева возмутило отсутствие пельменей в школьном меню 18:16
Уголовное дело о недвижимости Баталова и мошенниках направят в суд 18:14
Назван самый угоняемый автомобиль в России в 2021 году 18:06
В «Мире Юрского периода» появится темнокожая главная героиня 18:05
ЕС призвал власти Казахстана к соблюдению прав человека 18:05
В Казахстане подсчитали экономический ущерб от беспорядков 18:04
Путин сменил посла в ЦАР 17:59
Столтенберг ушел от ответа на вопрос о шагах Украины для членства... 17:58
Биткоин упал ниже $40 тысяч впервые с сентября 17:54

Прокуратура зафиксировала снижение преступлений в Москве в 2021 году

Прокуратура: количество преступлений в Москве в 2021 году снизилось на 2,1%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Прокуратура подвела итоги борьбы с преступностью в Москве в 2021 году, отметив снижение количества преступлений на 2,1% и уменьшение числа преступлений в большинстве районов Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

По информации ведомства, в 2021 году в Москве было совершено более 143 тыс. преступлений — на 2,1% меньше, чем годом ранее. Из них больше всего преступлений — более 20 тыс. — зафиксировано в Центральном округе, а также в Восточном (более 17 тыс.) и Юго-Восточном (свыше 15 тыс.) округах. Рост преступности выявили в Юго-Восточном (на 5,8%), Северном (на 6,5%), Северо-Западном (на 7,1%) округах и Новой Москве (на 2,6%).

В прокуратуре также сообщили, что в общественных местах было совершено свыше 50 тыс. преступлений, из них более 29,5 тыс. было совершено на улицах. В целом уличная преступность сократилась почти на 4% в сравнении с прошлым годом.

В прокуратуре отметили, что в структуре правонарушений лидируют кражи (свыше 61,5 тыс. за год) и мошенничества (более 41 тыс.), при этом число мошенничеств сократилось на 4,6%, а количество краж выросло на 2,4%. В прокуратуре уточнили, что по сравнению с 2020 годом в Москве стало меньше на 23,6% разбоев, число грабежей — почти на 25%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть