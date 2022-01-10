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Губернатор Усс поручил проверить историю со смертью пациента во время корпоратива врачей

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Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что надо основательно разобраться с историей о смерти пациента Лесосибирской больницы, якобы не дождавшегося операции из-за корпоратива врачей. Об этом сообщается на официальном портале региона.

По словам губернатора, сейчас семье умершего предоставляется необходимая помощь.

«Поручаю тщательно разобраться со всеми обстоятельствами этого дела и дать объективную оценку этой ситуации как с правовой, так и с моральной точки зрения. Смерть человека, тем более близкого человека, это мощное эмоциональное потрясение для родных», — подчеркнул Усс.

На сайте уточнили, что ранее в соцсетях появился ролик, в котором работники Лесосибирской межрайонной больницы отмечали праздники. По данным СМИ, видео сняли родственники пациента, якобы не дождавшегося срочной операции.

В свою очередь в региональном министерстве здравоохранения пообещали разобраться в ситуации со смертью человека.

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