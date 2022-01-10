В Госдуме обсудят тестирование на наркотики в школах

Заместитель главы комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что в Госдуме в ближайшее время обсудят вопрос о введении в школах обязательного тестирования учащихся на наркотики и психические отклонения, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики. Это комплексный вопрос», — считает Милонов.

Он утверждает, что подобные меры помогут избежать многих случаев насилия в школе. Милонов также отметил, что родители в данный момент имеют право отказаться от тестирования своего ребенка.

«Родители, отказываясь от подобного теста, пытаются скрыть возможную проблему, но надо отталкиваться от того, что родители не в силах справиться с этой бедой. Если родитель отказывается от проведения подобного рода теста, то это значит, что он подозревает или боится, что что-то будет выявлено. А чего бояться? Тут не бояться надо, в этом возрасте еще можно спасти человека», — заявил Милонов.

Ранее парламент Великобритании снова провалил тест на наркотики.