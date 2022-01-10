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В Австралии детей от 5 до 11 лет начали прививать вакциной против COVID-19

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Nam Y. Huh/AP

В Австралии детей в возрасте от 5 до 11 лет начали прививать вакциной против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант на своей странице в Twitter.

Кампания по вакцинации стартовала в понедельник, 10 января.

По словам Ханта, три млн доз вакцины будут распределены по медцентрам перед началом нового учебного года, 2 февраля, чтобы 2,3 млн детей смогли получить первую дозу препарата. Дети получат два укола с промежутком в восемь недель.

К настоящему времени почти 19 млн взрослых жителей Австралии (более 92%) полностью вакцинированы против коронавирусной инфекции, а более 3 млн из них уже получили бустерную дозу вакцины. При этом среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет полностью вакцинированы более 910 тыс. человек (74%).

Для вакцинации детей в Австралии выбран препарат концерна Pfizer - BioNTech.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда станут доступными детская и назальная вакцины от COVID-19.

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