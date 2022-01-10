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«Первый канал» присоединился к объявленному в Казахстане трауру

«Первый канал» изменил программу передач из-за траура по погибшим в Казахстане

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Vladimir Tretyakov/AP

«Первый канал» убрал из программы вещания в СНГ на понедельник, 10 января, развлекательные программы из-за объявленного в Казахстане траура по погибшим во время акций протеста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала.

В понедельник на «Первом» выйдут выпуски новостей, программы «Время», «Время покажет» и «Познер». Кроме того, зрителям покажут четыре серии «Молодой гвардии», фильм российско-казахстанского производства «28 панфиловцев», а также советские картины «Хроники пикирующего бомбардировщика» и «А зори здесь тихие».

Ранее в казахстанском МИД заявили, что в манифестациях участвовали боевики радикальных исламистских группировок, которые бывали в горячих точках.

До этого главнокомандующий Национальной гвардией Казахстана Руслан Жаксылыков сообщил, что при разгоне митингов пострадали почти 400 военнослужащих.

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Протесты в Казахстане
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