На Украине могут ввести продуктовые талоны

Офис президента Украины рассматривает возможность введения в стране продуктовых талонов в связи с кризисом. С таким заявлением выступил советник главы государства по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает Vesti.ua.

По его словам, в администрации украинского лидера считают, что поддержку следует оказать наиболее уязвимым слоям населения.

«Варианты будут рассматриваться», — сказал Устенко.

Он уточнил, что среди них — дополнительные выплаты для компенсации роста цен и введение продуктовых талонов, как это практикуется в США.

Также советник заявил, что такие меры рассматриваются из-за подорожания продовольствия вследствие резкого скачка цен на российский газ. При этом он указал, что талоны на продукты будут вводиться только в случае необходимости.

Ранее депутат Рады Илья Кива заявил, что на Украине наступила «эпоха голода и нищеты».

Так он прокомментировал отчет ЮНИСЕФ, согласно данным которого, 9,8 млн украинцев сталкиваются с нехваткой еды, более миллиона жителей страны голодают. В государстве живет 44,3 млн человек.