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Вирусолог рассказал о потенциальной опасности иммунитета к коронавирусу

Вирусолог Чумаков: ученые ищут сформированные вакцинами от COVID-19 аутоагрессивные антитела

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Reuters

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал в разговоре с URA.RU об исследованиях, в которых изучается риск формирования аутоагрессивных иммунных клеток после вакцинации от SARS-CoV-2.

«Это происходит, потому что наступают определенные нарушения, которые приводят к иммунологическим ошибкам. Из-за определенного сходства в структуре белков, — как самого вируса, так и некоторых белков организма, — возникают такие перекресты, когда некоторые антитела начинают связываться уже с белками хозяина. Это такая опосредованная иммунитетом агрессия против антител», — объяснил специалист.

Профессор отметил, что вакцины против коронавируса пока не вызывали тяжелых аутоиммунных реакций. Он добавил, что в центре, где он работает, хотят заняться этой проблемой — планируется определить ткани, которые могут стать мишенью для антител, атакующих собственный организм.

Ранее Чепурнов заявил, что штамм коронавируса «омикрон», вероятно, способен вызывать антителозависимое усиление инфекции.

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Коронавирус 2019-nCoV
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