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Тайский отель пригрозил туристке судом из-за критики в интернете

Тайский отель пригрозил гостье многомилионным иском из-за отрицательного отзыва в сети

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Depositphotos

Туристке, которая отдыхала в одной из гостиниц Тайланда и раскритиковала в интернете качество услуг, угрожают иском на сумму 3 млн бат (около 6,8 млн рублей). Об этом сообщает издание tourdom.ru со ссылкой на адвоката туристки.

Как рассказал юрист в Facebook, его подзащитная, гостившая в отеле в июне минувшего года, поставила заведению на портале Agoda.com шесть баллов из десяти возможных, отметив низкое качество услуг. Администрация гостиницы связалась с недовольной клиенткой и потребовала удалить отзыв, а также извиниться за необоснованную, по мнению отельеров, критику.

«Я хочу, чтобы это стало уроком для других поставщиков услуг, чтобы ничего подобного не делали», — объяснил защитник, почему предал произошедшее огласке.

Отель он не называл, однако пользователи соцсети вычислили гостиницу, о которой идет речь. Остро на критику реагируют в трехзвездочном Ozone hotel, расположенном возле национального парка Кхао Яй, в 200 км от Бангкока.

Ранее в Таиланде полиция несколько дней ловила туриста с COVID-19. В итоге он сам сдался властям.

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