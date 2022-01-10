Житель Тульской области выставил на продажу кота за 9,5 млн рублей

Житель города Богородицка Тульской области выставил на продажу кота за 9,5 млн рублей. Продавец уверяет, что животное побывало в руках Владимира Владимировича. Об этом пишет «Тульская пресса».

Автор объявления предлагает обмен на Mercedes benz e200, Kawasaki Ninja 600 или дом. Он не уточнил, в руках какого Владимира Владимировича побывало животное.

«Отдай за 5,6, не писать. И обмен на BMW меня не интересует, только E класс. Недвижимость за границей тоже не интересна!», — предупреждает продавец.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирска продает усы кота за 1,9 миллиона рублей. Хозяйка кота написала, что «это супервыгодное предложение, ведь я продаю их за 1,9 миллиона».

Женщина назвала усы полезной в хозяйстве вещью, добавив, что они длинные и наощупь как проволока.