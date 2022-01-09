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Почти 400 гвардейцев пострадали в ходе беспорядков в Казахстане

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Reuters

Главнокомандующий Нацгвардией Казахстана Руслан Жаксылыков заявил, что почти 400 казахстанских военнослужащих пострадали во время беспорядков. Об этом в воскресенье сообщает официальный Telegram-канал оперштаба.

«В ходе обеспечения правопорядка в городах Алма-Ата, Чимкент и ряде областных центров в результате противостояния с хулиганствующей толпой число получивших ранения бойцов Национальной гвардии достигло 394 человек», — сказал он.

Также было повреждено более 90 единиц военной техники Нацгвардии, отметил он.

Ранее сообщалось, что в казахстанской Алма-Ате с утра 9 января и в течение дня практически не было стрельбы. Об этом с места событий сообщает ТАСС.

По данным агентства, на улицах появились люди, подметающие дорогу, начались работы по восстановлению витрин магазинов. Эвакуаторы увозят с улиц сгоревшие автомобили. Некоторые продуктовые магазины возобновили работу, но по-прежнему остаются проблемы со снятием наличных.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге.

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