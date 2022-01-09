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В рязанском цирке гимнастка едва не разбилась насмерть

В Рязанском государственном цирке гимнастка рухнула с высоты во время представления

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Государственный цирк | Рязань/VK

Воздушная гимнастка рухнула с высоты в ходе представления в Рязанском государственном цирке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию учреждения.

«Инцидент произошел сегодня [9 января] на манеже. На данный момент она находится в больнице и проходит обследование. Жизнь вне опасности, она в сознании», — уточнили представители рязанского цирка.

Как пояснили в цирке, гимнастка упала на землю во время выступления с высоты порядка 3 м. Девушка уже завершала свое выступление.

В праздники в Рязанском цирке проводилось многожанровое шоу под названием «Подарок на Рождество». В связи с произошедшим инцидентом прокуратура Советского района Рязани организовала расследование.

Ранее в Орле беременная дрессировщица рассказала, почему на нее мог напасть медведь.

Также в мае прошлого года львицы напали на дрессировщика в цирке под Новосибирском. По словам пострадавшего, после случившегося одна из львиц больше не будет принимать участие в выступлениях.

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