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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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Папа Римский заявил, что молится за Казахстан

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Yara Nardi/Reuters

Папа Римский Франциск сказал, что с большой болью узнал о погибших во время протестов в Казахстане, передает ТАСС.

«С большой болью узнал о жертвах во время протестов, возникших в последние дни в Казахстане. Молюсь за них и их близких. Надеюсь на скорейшее обретение социальной гармонии через диалог, справедливость и поиск общего блага», — сказал он во время традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане.

Ранее сообщалось, что во время беспорядков погибли 164 человека, однако позже эту информацию опровергли. Также известно, что 2 265 человек обратились за медицинской помощью.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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