Глава Алма-Аты Сагинтаев навестил казахстанцев, пострадавших в результате беспорядков

Глава города Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев побывал в больнице, в которой находятся пострадавшие в ходе массовых беспорядков и незаконных протестов. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Он поблагодарил военнослужащего и полицейского, которые были ранены в местах столкновения с террористами.

Как уточняет агентство, Сагинтаев проведал сотрудника полиции и военного в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Алма-Аты. У потерпевших ранее диагностировали огнестрельные ранения.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге.

Также уточнялось, что в Минобороны заявили о попытках нападения экстремистов на воинские части Казахстана.

Ранее стало известно, что при беспорядках и незаконных протестах погибли 164 человека. Больше всего людей погибло в Алма-Ате.