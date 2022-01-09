В Казахстане опровергли информацию о прибытии в страну двух тысяч талибов*

Власти Казахстана опровергают многочисленные фейки, которые распространяются в последнее время, сообщает телеканал «Хабар-24».

В частности, в комендатуре Нур-Султана назвали не соответствующей действительности информацию о том, что в столицу направляются две тысяч талибов (организация запрещена в России). По данным силовиков, ситуация в городе полностью находится под контролем властей.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанк опровергли фейк о списании кредитов гражданам, в котором говорилось, что людям необходимо для этого подать заявление до 15 января.

Ранее министерство здравоохранения Казахстана заявило, что сообщение о якобы захвате военной биолаборатории под Алма-Атой является неправдой. По информации ведомства, в соцсетях и мессенджерах стали рассылать фейковую новость о якобы захвате военной биолаборатории.

9 января стало известно, что в Казахстане начался новый этап контртеррористической операции. В общей сложности под контролем находятся 13 блокпостов.