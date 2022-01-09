Россияне готовятся вылететь из Алма-Аты на родину

Россияне готовятся вылететь из аэропорта «Алматы» в города Иваново и Оренбург, среди пассажиров актер Илья Глинников.

Самолеты вылетят в районе 17.00-18.00 по местному времени.

«Вокруг аэропорта выставлены блокпосты, всех прибывающих проверяют. Пропускают только сотрудников аэропорта и граждан России. Их досматривают, проверяют сумки. Разрешено взять только по одной сумке», — рассказала корреспондентка Sputnik Казахстан.

Обстановка вокруг аэропорта спокойная. Периметр воздушной гавани охраняют казахстанские войска.

Большинство россиян приехали в Алма-Ату на новогодние каникулы.

Ранее сообщалось, что в МИД России обратились несколько сотен россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном обращения поступали из Алма-Аты.

8 января самолет военно-транспортной авиации России уже доставил из Алма-Аты в Москву 25 соотечественников, отдыхающих в Казахстане.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.