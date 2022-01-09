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Москвич забил племянника молотком и покончил с собой

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Depositphotos

В Москве мужчина избил молотком несовершеннолетнего племянника, а потом покончил с собой. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Отмечается, что 37-летний мужчина переболел COVID-19, после чего стал неадекватен. На северо-востоке Москвы мужчина ужинал с семьей, после чего зашел в комнату к племяннику и несколько раз ударил мальчика молотком по голове.

Мальчик сбежал от дяди в ванну, а злоумышленник свел счеты с жизнью. В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Славском районе Калининградской области на чердаке дома нашли тело полуторагодовалого мальчика, по подозрению в убийстве был задержан 50-летний местный житель.

10 ноября к проживающему в поселке Тимирязево к задержанному приехала знакомая с сыном. Взрослые распивали алкогольные напитки, и через некоторое время женщина уснула. Оставшись без внимания матери, ребенок начал плакать и капризничать. Мужчину стал раздражать плачь ребенка, и он несколько раз ударил мальчика головой о ступени лестницы в подъезде дома, а также нанес ему в область головы несколько ударов молотком.

До этого в Орске дети нашли чемодан с расчлененным телом женщины. Как рассказала бабушка одного из них, в чемодане были видны ноги и часть бедра убитой, тело лежало головой вниз. Вскоре подозреваемого задержали, в преступлении он сознался. По версии следствия, мужчина убил молотком 39-летнюю знакомую в квартире, ножом расчленил тело, уложил в чемодан и отнес в палисадник многоэтажки. Там труп и нашли дети.

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