Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Алма-Ате открылись супермаркеты 02:09
Тихоокеанский флот получит новейший корвет и подлодку «Магадан» 02:05
В Турции назвали шесть непонятных для иностранцев русских привычек 01:53
Израиль разрешил въезд иностранцам, привитым «Спутник V» 01:36
Число погибших после обвала скалы в Бразилии выросло до шести человек 01:18
Казахстанский священник Иванов рассказал о боях около храма в Алма-Ате 01:17
США могут запретить ввоз в Россию телефонов, компьютеров и холодильников 01:01
Силовики сменили тактику «зачисток» в Алма-Ате 00:56
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Казахстан и обратно до 10 и... 00:39
Эксперт рассказал, как продлить жизнь аккумулятора телефона 00:38

Власти Алма-Аты рассказали о вспышках сопротивления в городе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

В Алма-Ате боевики продолжают оказывать вооруженное сопротивление силовикам. Об это заявил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров, сообщает РИА «Новости».

«Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления», — сказал представитель городских властей.

По данным СМИ, казахстанские силовики будут проводить «зачистки» мародеров и участников беспорядков в Алма-Ате в ночное время суток. Жители города и полиция утверждают, что помимо бандитов и мародеров в Алма-Ате действовали подготовленные террористы. Предполагается, что среди них могли быть и исламисты.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января. В городе продолжается стрельба.

По последним данным в Казахстане задержаны свыше 4,4 тыс. человек, участвующих в беспорядках в нескольких регионах страны, среди задержанных есть и иностранные граждане.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть