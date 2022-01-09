Власти Алма-Аты рассказали о вспышках сопротивления в городе

В Алма-Ате боевики продолжают оказывать вооруженное сопротивление силовикам. Об это заявил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров, сообщает РИА «Новости».

«Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления», — сказал представитель городских властей.

По данным СМИ, казахстанские силовики будут проводить «зачистки» мародеров и участников беспорядков в Алма-Ате в ночное время суток. Жители города и полиция утверждают, что помимо бандитов и мародеров в Алма-Ате действовали подготовленные террористы. Предполагается, что среди них могли быть и исламисты.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января. В городе продолжается стрельба.

По последним данным в Казахстане задержаны свыше 4,4 тыс. человек, участвующих в беспорядках в нескольких регионах страны, среди задержанных есть и иностранные граждане.