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«Роскосмос» вывез в РФ студентов и курсантов с Байконура

Самолет «Роскосмоса» доставил в Москву отдыхавших на Байконуре 30 студентов и курсантов

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Авиаотряд «Роскосмоса» доставил в Москву из Байконура 30 студентов и курсантов военных вузов, которое проводили в этом городе новогодние каникулы, передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу госкорпорации.

Как сообщается, на самолете «Роскосмоса» в РФ вернулись курсанты Ярославского высшего военного училища ПВО, Военно-космической академии им. Можайского, Военной академии связи имени Буденного и Военно-медицинской академии имени Кирова (оба — Санкт-Петербург), Военно-учебного научного центра (Воронеж), Высшего военного авиационного училища (Краснодар). Также в российскую столицу из Байконура прилетели студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, университета «Синергия» (Москва) и Оренбургского госуниверситета.

Ранее глава администрации Байконура Константин Бусыгин заявил, что в городе до 19 января вводится ряд ограничений.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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