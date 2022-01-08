Геолог оценил решение президента Туркмении потушить «Врата ада»

Российский геолог Александр Соленый заявил, что потушить газовый кратер Дарваза в Туркмении под названием «Врата ада» возможно, но вряд ли власти страны смогут это сделать. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что горение может остановить только направленный взрыв, который приведет к обрушению кратера, но это дорогая процедура, на которую у правительства вряд ли найдутся деньги.

«Это все разговоры, а деньги выделить, взрывчатку и специалиста, чтобы был взрыв, и пламя снесено было. Так как внутри горит, в ямке, это трудно сделать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить расположенный в Дашогузской области горящий газовый кратер Дарваза, называемый в народе «Врата ада».

По словам Бердымухамедов в этой местности сгорает огромное количество газа. Данное обстоятельство негативно сказывается на экологии и на здоровье проживающих рядом людей. Также расходуется природный газ, от которого можно получить значительную прибыль для обеспечения благополучия народа.