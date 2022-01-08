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В Казахстане прошли похороны гвардейцев, погибших во время беспорядков

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Похороны гвардейцев, погибших во время беспорядков в Алма-Ате, прошли в Казахстане 8 января. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

Мадияру Кайсарову было 20 лет, Айбату Аманову – 19. Мадияр погиб, оттолкнув сослуживцев от направленного на них радикалами грузовика. По словам отца молодого человека, сын проходил срочную службу и должен был вернуться домой через полгода.

«Очень-очень тяжело родного сына хоронить вперед себя. Призываю Казахстан: народ, уже успокойтесь, угомонитесь! Теряем же детей своих, пацанов своих», — сказал он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил президенту России Владимиру Путину, что ситуация в стране стабилизируется.

Токаев проинформировал Путина о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации. Президенты обменялись мнениями по предпринимаемым мерам по наведению порядка в Казахстане.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге.

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