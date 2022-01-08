Племянник Назарбаева продолжает работать первым замглавы КНБ

Племянник бывшего президента Казахстана Самат Абиш продолжает занимать должность первого замглавы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

«Первым заместителем так же и работает», — сказали в ведомстве.

Днем ранее в СМИ появились данные о задержании Абиша в Алма-Ате, однако позже эта информация не подтвердилась.

Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева занимает должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности с 2015 года.

8 января стало известно о задержании экс-председателя Комитета национальной безопасности республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Против него было начато досудебное расследование.