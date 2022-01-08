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В Британии назвали самые распространенные симптомы «омикрона»

Доктор Стивс: «омикрон» чаще всего вызывает боль в горле, головную боль и насморк

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Одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов коронавируса ZOE Covid Study, доктор Клэр Стивс заявила, что головная боль — один из симптомов вызванной «омикрон»-штаммом SARS-CoV-2 коронавирусной инфекцией, на которые больные жалуются чаще всего. Об этом сообщает издание «МедикФорум».

«Такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, были добавлены в список как можно скорее», — приводятся в статье слова Стивс.

Инфекция, спровоцированная «омикроном», протекает относительно легко, потому что этот вариант коронавируса не так губителен для легких, как «дельта», отметила специалист. Однако появившийся в Южно-Африканской Республике штамм, отличается высокой контагиозностью, что может привести к скачку заболеваемости COVID-19, с которой не справится система здравоохранения Великобритании.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что инфицированные «омикроном» редко жалуются на изменения в восприятии вкусов и запахов.

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Коронавирус 2019-nCoV
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