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Прокуратура организовала проверку после пожара в пансионате в Кузбассе

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Прокуратура Кузбасса организовала проверку из-за пожара в пансионате для пожилых людей, где, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня в Кемеровском районе Кемеровской области… в пансионате «Золотой век» для пожилых людей произошел пожар, в результате которого есть погибшие. Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кемеровского района Константин Майер», — заявили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Ранее пожар произошел в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области в СНТ «Печатник». Возгорание произошло на площади 10 кв. метров.

По предварительной информации МЧС, четыре человека погибли при пожаре.
Еще 48 человек были эвакуированы. К тушению пожара привлечены 48 человек и 14 единиц техники.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Автоматическая система пожаротушения включилась при возгорании. Источник также подчеркнул, что число пострадавших при пожаре может вырасти.

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