Ученые в Китае раскрыли теорию о происхождении «омикрона»

Ученые из Китайской академии наук заявили, что штамм «омикрон» мог произойти от мышей. Об этом сообщает Journal of Genetics and Genomics.

По их данным, изначально грызуны заразились коронавирусом от людей. Затем вирус начал мутировать в организме животных, что привело к появлению нового варианта COVID-19.

Ранее микробиолог, академик РАН Виталий Зверев заявил, что омикрон-штамм мог появиться после попадания коронавируса в организм человека с иммунодефицитом.

По его словам, «омикрон» вряд ли мог возникнуть в результате передачи вируса от мыши к человеку.

До этого иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков дал прогноз россиянам о смертности от COVID-19 после распространения омикрон-штамма.

При этом Крючков отметил, что летальность у нового штамма в три раза ниже, чем у дельты, но, по его мнению, вполне возможно, что из-за высоких темпов госпитализации уровень смертности тоже увеличится. Он указал, что рост возможен за счет заразности, обхода иммунитета и перегрузки системы здравоохранения.