Жители Актау выступили против перекрытия дорог протестующими

Жители казахстанского города Актау возмущены действиями протестующих, которые перекрывают дороги, и пытаются самостоятельно деблокировать пути. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

На видео с места событий видно, как мужчина пытается проехать сквозь толпу протестующих и ругается на них.

По данным канала, местные жители жалуются на то, что из-за митингов не могут проехать в пригороды, чтобы навестить родственников. Они

организуются в группы, призывая протестующих уйти с дороги.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Через два дня в Алма-Ате и других городах начались столкновения протестующих с полицией и военными. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Участники беспорядков, задержанные в казахстанском городе Шымкенте, заявили, что им платили, а также выдавали энергетические напитки.

Бывший советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев полагает, что беспорядки в стране и захват государственных зданий протестующими невозможно было бы осуществить без предателей в высших эшелонах власти, в том числе в правоохранительных органах. Кроме того, утверждает он, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан скрывал информацию о созданных в горах страны тренировочных лагерях.