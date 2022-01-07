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В антитеррорристической структуре ШОС заявили о готовности оказать помощь Казахстану

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) заявила, что готова оказать помощь Казахстану. Об этом ТАСС со ссылкой на ШОС.

«Исполком одновременно заявляет о готовности в оказании в установленном порядке необходимого содействия со стороны РАТС ШОС при соответствующем запросе компетентного органа Республики Казахстан», — заявили в ШОС.

Ранее сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули территорию республики. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает Orda.kz со ссылкой на источник.

Главный редактор портала Гульнара Бажкенова отметила, что с начала политического кризиса в Казахстане ни официальные власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением в связи с массовыми протестами в стране — он объявил, что возглавит Совет безопасности. Токаев заявил, что председатель Совбеза отныне намерен «действовать жестко». Таким образом, Назарбаев, который должен был пожизненно занимать этот пост, был отправлен в отставку.

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