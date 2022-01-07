В Алма-Ате загорелось здание филиала телерадиокомпании «Мир»

В Алма-Ате горит здание филиала телерадиокомпании «Мир», сообщил телеканал в своем Telegram-канале.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

В МВД Казахстана сообщали, что отказывающихся сложить оружие ждет уничтожение. В регионах страны было принято решение усилить патрулирование, выставлены блок-посты и ведется задержание нарушителей правопорядка.

Правоохранительные органы Казахстана также отчитались о задержании более 70 боевиков, совершивших нападения на административные здания, и более 30 мародеров.