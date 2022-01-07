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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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Казахстан заявил о ликвидации 26 вооруженных преступников

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Павел Михеев/Reuters

По сообщению РИА Новости, по состоянию на утро 7 января в Казахстане задержано свыше 3 тыс. человек.

Сообщается о ликвидации 26 вооруженных преступников. Еще 18 человек из числа вооруженных протестантов ранены. Об этом проинформировал государственный телеканал со ссылкой на МВД страны.

Перед этим сообщалось, что в Алма-Ате слышны выстрелы, но баррикады разобраны, на улицах нет ни полиции, ни протестующих.

В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Здесь сложилась наиболее тяжелая ситуация, бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. Протестующие вооружены не только подручными средствами, но и огнестрельным оружием. Со вчерашнего дня в Алма-Ате идет контртеррористическая операция, в город введены военные. Стрельба на улицах города не утихает.

Около 22.00 мск в Алма-Ате началась контртеррористическая операция. В город вошли военные и начали зачищать районы от бунтующих, мирных граждан попросили не выходить на улицы.

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