В Киргизии прокомментировали информацию о прибытии в страну самолетов семьи Назарбаева

Международный аэропорт Бишкека «Манас» ответил на информацию о приземлении самолетов родственников экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в столице Киргизии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справочную воздушной гавани.

По словам представителей аэропорта, они не располагают информацией о прибытии членов семьи экс-главы Казахстана. Они также не подтвердили принадлежность борта семье этого казахстанского политика.

Ранее сообщалось, что в аэропорт «Манас» Бишкека прилетел частный самолет Bombardier Global, который, предположительно, принадлежит родственникам бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом политик, наделенный статусом лидера нации, сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

На фоне протестов и погромов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил на себя должность председателя Совбеза.

В дальнейшем в казахстанском Талдыкоргане протестующим удалось снести памятник экс-президенту.