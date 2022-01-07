Гинцбург дал рекомендации для вакцинированных подростков

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что подросткам, как и взрослым, первые пару дней после вакцинации против новой коронавирусной инфекции следует избегать тяжелых физических нагрузок. Он отметил в беседе с ТАСС-, что нужно немного дать энергии иммунной системе.

«Больше отдыхать и все», — указал специалист.

24 ноября Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М». Она разработана для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

Вакцина является двухкомпонентной и вводится с интервалом в 21 день. Прививки несовершеннолетним проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или их законных представителей в возрасте до 15 лет. С 15 лет — с согласия самого несовершеннолетнего.

Ранее Гинцбург рассказал, когда станут доступными детская и назальная вакцины от COVID-19. В первую очередь он отметил появление назальной вакцины. По словам Гинцбурга, НИЦЭМ планирует провести клинические исследования профилактического препарата, защищающего и от гриппа, и от коронавируса.

Также станет доступна «детская» вакцина от коронавируса и вакцинация будет абсолютно добровольной, отметил глава центра.