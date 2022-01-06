В Алма-Ате возобновилась стрельба

В казахстанской Алма-Ате вечером возобновилась стрельба, сообщает телеканал «Мир-24».

Столкновения произошли в районе площади Республики. Военные обращаются к гражданам с требованием покинуть улицы города.

Также жителям продолжают поступать СМС-сообщения о комендатском часе.

Ранее прокуратура Казахстана завела уголовные дела в связи с массовыми беспорядками в стране, также начато досудебное расследование «актов терроризма».

На фоне протестов и погромов, которые начались в стране 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа с 60 тенге до 120 тенге (около 21 рубля), президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Позднее Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана обнаружило в действиях крупнейших продавцов сжиженного газа признаки ценового сговора. Если вина компаний будет доказана, они будут оштрафованы.