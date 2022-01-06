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При стрельбе были ранены два заместителя главы администрации Алма-Аты

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Павел Михеев/Reuters

В Казахстане два заместителя акима Алма-Аты получили ранения во время сопровождения журналистов телеканала «Алматы», сообщил портал «Orda.kz».

Отмечается, что они направлялись в городской акимат, чтобы провести съемки. Как отметило издание, стрельба из резиденции президента Казахстана прекратилась относительно недавно.

Ранее стало известно, что в результате обстрела погиб сотрудник телеканала «Алматы ТВ».

Его личность не разглашается. Известно, что он был водителем автомобиля съемочной группы телеканала, которая попала под обстрел около резиденции главы государства в Алма-Ате.

По данным Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в ходе протестов и беспорядков в Алма-Ате были убиты десятки протестующих, еще около тысячи человек получили ранения. Представитель международной организации напомнила властям Казахстана, что сила против протестующих должна применяться с соблюдением строгих требований соразмерности.

5 января на фоне протестов и погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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Протесты в Казахстане
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